Kurban bayramı tatili 2021 kaç gün olacak 9 gün açıklaması

Müslüman aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu sene kurban bayramı temmuz ayında başlayacak. 4 gün süren kurban bayramı başlangıcı 20 Temmuz salı başlayacak ve 23 Temmuz cuma günü sona erecek. Kurban bayramı arefesi ise 21 Temmuz pazartesi gününe denk geliyor

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Kurbanlık pazarları kuruldu, kurban bayramı için tatlı telaş başladı. Müslüman aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bu sene temmuz ayına denk geliyor. 4 gün süren kurban bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak ve 23 temmuz cuma günü sona erecek. Bu sene kurban bayramı tatili için ise 2 farklı model masada. Kurban bayramı arefesinin pazartesi gününe denk gelmesi ile birlikte haftasonunu da içine alan 9 günlük bir kurban bayramı tatili olabilir. Diğer bir formül ise 19 Temmuz pazartesi günü yarım gün olan arefe tatilinin tam gün olması. Böylece özel sektörde kurban bayramı tatili 5 gün olmuş olacak. Kurban bayramı tatili hakkında henüz resmi bir açıklama yok fakat ilerleyen günlerde bir açıklama bekleniyor.

Kurban bayramı ne zaman: Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurbanlıklar ne zaman gelecek: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

2021 Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.

Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu