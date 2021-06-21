HDP'den kapatma davasına ilk tepki: Bütün planlar boşa çıkacak

HDP'ye yönelik kapatma davasının Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesi kararına ilişkin Mithat Sancar açıklama yaptı.

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HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu davayı boşa çıkaracağız. HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bütün yollar kapansa bile halkla birlikte yeni bir yol yeniden açılacaktır" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından toplandı. Toplantı devam ederken, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan basın toplantısı düzenledi.

Sancar, kapatma davasının aylar süren bir siyasi kampanyanın sonucunda açıldığını belirterek, "HDP'yi çeşitli platformlarda düşmanlaştıran açıklamalar yaptılar ve tehditler savurdular. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırladığı ilk iddianamenin arka planında bu siyasi, tehdit ve şantaj kampanyası yer alıyor. Üstelik başta MHP olmak üzere, iktidarın çeşitli birimleri sadece HDP'yi tehdit etmekle kalmadılar bizzat başsavcılığı da tehdit ettiler. Bu arka planda hazırlanan iddianamenin herhangi bir hukuki değeri olmayacağını en az hukuk bilgisi olan kişiler de değerlendirebilir. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu herkes kendi gözleriyle canlı bir şekilde yaşadı" dedi.

HDP'yi yaşatacağız

Sancar, bu konuda kendilerine görev düştüğünü söyleyerek, "Bu davayı boşa çıkaracağız. Demokratik siyaset mücadelesinin geriletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu dava demokratik siyasette kararlılığımızı, mücadeleyi büyütme azmimizi daha da artıracaktır.

HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bu davada verilecek karar sadece HDP'ye yönelik olmayacaktır. HDP'yi sonuna kadar savunacağız. HDP'yi tüm teşkilatlarımızla yaşatacağız, güçlendirerek büyüteceğiz. Bu yoldaki kararlığımıza gölge düşüreceklerini sananlar yanılıyorlar. Halkın desteği ile bütün planlar boşa çıkacaktır. Bütün yollar kapansa bile halkla birlikte yeni bir yol yeniden açılacaktır. Bedel ödeyenlere sözümüz var. HDP'yi yaşatacağız, mutlaka kazanacağız" diye konuştu.