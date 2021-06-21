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TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür

TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de iki maçına ev sahipliği yapan Bakü'de ay-yıldızlılara gösterilen destek için Azerbaycan'a teşekkür etti.

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TFF'nin resmi internet sitesinden "Tşkkürler Qardaş Azerbaycan" başlığı ile bir mesaj yayımlanarak A Milli Takım'a yapılan desteğe teşekkür edildi. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir.
A Milli Takımımız, Federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, "Tek millet iki devlet" olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir.

Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rovnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı teşkkür ediyoruz.

Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Millî Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."

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