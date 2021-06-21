Mardin'de kaçak ihbarına incelemeye giden elektrik dağıtım ekibine saldırı

MARDİN'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanımı ihbarı üzerine tespit yapmak isteyen Dicle Elektrik ekibi saldırıya uğradı. 40 kişinin arasında kalan görevliler, canlarını zor kurtardı.

Abone ol

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde, kaçak elektrik kullanımı olduğuna dair, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ihbar yapıldı.

İhbarı değerlendirmeye alan elektrik dağıtım şirketi, 3 kişiyle birlikte Gökçe Mahallesi'ne geldi. Ekip, mahalleye geldikten sonra ihbar yapılan bölgeyi incelemeye başladı.

Ancak mahalle sakinleri ekiplere taş ve sopalarla saldırdı. 40 kişinin saldırdığı ekip canını zor kurtardı.

Görevliler çevresini saran grubun saldırısına uğradı

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanıldığı yönündeki ihbarın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu üzerinden geldiği belirtildi. Devam eden açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“CİMER’e kayıt dışı tüketim ile ilgili yapılan bir başvuru kurumumuza iletildi. Uzaktan erişim yoluyla yaptığımız incelemede mahalle genelindeki kaçak oranının yüzde 40, şikayete konu olan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) bölgesindeki kaçak oranının ise yüzde 91,2 olduğu belirlendi.

Enerji Kayıpları Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibi Gökçe Mahallesi’nde belirlenen adreste inceleme yapmak üzere görevlendirdik. 3 kişilik ekip, mahalleye giderek DÜSOP’ta inceleme başlattı.

Dışardan müdahale edildiği belirlenen elektrik sayaçlarını detaylı inceleme için sökmeye başlayan görevliler, çevrelerini saran kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.