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Zonguldak'ta metan gazi madende can aldı! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta metan gazi madende can aldı! Acı haber geldi

ZONGULDAK’ta faaliyet gösteren özel bir maden ocağında sızan metan gazından bir işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren Enka Maden Ocağında sızan metan gazından bir maden işçisi hayatını kaybetti. İddia göre -130 kotunda maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk çalıştığı sırada ocaktan sızan metan gazından etkilenerek fenalaştı. Yere yığılan maden işçisinin ocak içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocak dışına çıkarılan maden işçisi ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga kaldırılan maden işçisinin otopsisi yapılacak. Yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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