BIST 1.408
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,46
HABER /  DÜNYA

Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti

Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırı düzenlendi. Saldırıda, 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Abone ol

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan Bara ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ahmet, saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Esad rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Döner Kardeşler davasında örgüt liderlerine istenen ceza belli oldu
Döner Kardeşler davasında örgüt liderlerine istenen ceza belli oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
Kurban bayramı tatili 2021 kaç gün olacak 9 gün açıklaması
Kurban bayramı tatili 2021 kaç gün olacak 9 gün açıklaması
Yeni araştırma! Covid geçirenlerin beyninde, gri madde ve doku kaybı görülüyor
Yeni araştırma! Covid geçirenlerin beyninde, gri madde ve doku kaybı görülüyor
ABD'den Çin'e, Kovid-19'la ilgili iş birliği yapmaması halinde uluslararası alanda tecrit uyarısı
ABD'den Çin'e, Kovid-19'la ilgili iş birliği yapmaması halinde uluslararası alanda tecrit uyarısı
Adana'da işçi feci şekilde can verdi! Acı haber alan arkadaşları kahroldu
Adana'da işçi feci şekilde can verdi! Acı haber alan arkadaşları kahroldu
Son tarih belli oldu! Eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek
Son tarih belli oldu! Eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek
Kabine toplantısı saat kaçta Erdoğan kararlar ne zaman açıklayacak?
Kabine toplantısı saat kaçta Erdoğan kararlar ne zaman açıklayacak?
İzmir'deki su skandalına Tunç Soyer'den inanılmaz savunma
İzmir'deki su skandalına Tunç Soyer'den inanılmaz savunma
Yorumlar