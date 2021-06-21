BIST 1.408
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 498,22
HABER /  GÜNCEL

Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi 2021 ne zaman?

Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi 2021 ne zaman?

Devlet tarafından 3 dönemdir milyonlarca emekliye ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi bin 100 lira oldu. Bayram öncesi yatan emekli bayram ikramiyeleri 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

Abone ol

Kurban bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak araştırması başladı. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi kurban bayramı öncesi emeklilerin hesabına bin 100 lira olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı öncesi emekliler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

2021 kurban bayramı ikramiyesi ödemesi: Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Kurban ikramiyesi ne kadar 2021: 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Kurban bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek: Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Elmas'tan ilk röportaj: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a layık olmalı
Burak Elmas'tan ilk röportaj: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a layık olmalı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
HDP'den kapatma davasına ilk tepki: Bütün planlar boşa çıkacak
HDP'den kapatma davasına ilk tepki: Bütün planlar boşa çıkacak
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak 15 yapısına tahliye
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak 15 yapısına tahliye
TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür
TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür
Mardin'de kaçak ihbarına incelemeye giden elektrik dağıtım ekibine saldırı
Mardin'de kaçak ihbarına incelemeye giden elektrik dağıtım ekibine saldırı
İsveç'te güvenoyu alamayan hükümet düştü
İsveç'te güvenoyu alamayan hükümet düştü
Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti
Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti
Döner Kardeşler davasında örgüt liderlerine istenen ceza belli oldu
Döner Kardeşler davasında örgüt liderlerine istenen ceza belli oldu
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yiyen Yargıtay üyesi Nemli'den açıklama: Soruşturmadan haberim yoktu
Yorumlar