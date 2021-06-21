Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye ile askeri işbirliğini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğine yönelik bir görüşme yapılacağını duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.

“Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekleyen Lavrov ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile sürekli diyalog içindeyiz, yakında yeni bir temasımızın olması planlanıyor. Bu konu üstünde de tabii ki konuşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.