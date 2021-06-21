BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,36
ALTIN 496,76
HABER /  POLİTİKA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye ile askeri işbirliğini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye ile askeri işbirliğini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğine yönelik bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.

“Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekleyen Lavrov ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile sürekli diyalog içindeyiz, yakında yeni bir temasımızın olması planlanıyor. Bu konu üstünde de tabii ki konuşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi 2021 ne zaman?
Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi 2021 ne zaman?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan bir sonraki seçim için bomba tahmin: Yüzde 60'ın üzerinde olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan bir sonraki seçim için bomba tahmin: Yüzde 60'ın üzerinde olacak
HDP'den kapatma davasına ilk tepki: Bütün planlar boşa çıkacak
HDP'den kapatma davasına ilk tepki: Bütün planlar boşa çıkacak
Niğde'de babasına isyan etti: 3 ay kaçtın daha ne kadar kaçacaksın?
Niğde'de babasına isyan etti: 3 ay kaçtın daha ne kadar kaçacaksın?
TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür
TFF'den kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür
Amazon Prime Day 2021 indirim fırsatları neler kaç gün sürecek?
Amazon Prime Day 2021 indirim fırsatları neler kaç gün sürecek?
Mardin'de kaçak ihbarına incelemeye giden elektrik dağıtım ekibine saldırı
Mardin'de kaçak ihbarına incelemeye giden elektrik dağıtım ekibine saldırı
İsveç'te güvenoyu alamayan hükümet düştü
İsveç'te güvenoyu alamayan hükümet düştü
Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti
Esad rejiminden İdlib'e alçak saldırılar: 7 sivil hayatını kaybetti
Yorumlar