Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın için takipsizlik çıktı

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın laikliği eleştirdiği sözleri için hakkında açılan soruşturmada takipsizlik çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyen eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın sözlerine ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) şikâyeti üzerine başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Mehmet Boynukalın’ın söz konusu paylaşımı ve diğer sosyal medya paylaşımlarından dolayı hakkında ‘Anayasayı İhlal’, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’, ‘Kanunlara Uymamaya Tahrik‘, ‘Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma’, ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ ve ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ suçlarını işlediğini belirterek 12 Şubat 2021’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankaragazetecisi’den Alican Uludağ'ın aktardağına göre, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Haziran’da ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi. İfade özgürlüğüne ilişkin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bazı kararlarına atıf yapan savcı, ‘paylaşımlarda yer alan düşünce açıklamalarının T.C. Anayasa’sınca teminat altına alınmış olan ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları kapsamında yer aldığını’ savundu.

Kararda, Boynukalın’ın paylaşımlarının kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturabilecek nitelikte olmadığı, bu hayliyle halkın kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi