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Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: Yeterli aşılama olmadan salgın bitmeyecek

Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: Yeterli aşılama olmadan salgın bitmeyecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylüle kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yeni pikler olabileceğini belirterek kalabalıklardan uzak durulması konusunda uyardı. Eylül ayına dikkat çeken Yavuz şunları kaydetti:

"Salgın bitmedi eylül ayına kadar kalabalıklardan uzak durmalıyız"

"Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor. Ama salgın bitmedi, etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylül'e kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız. Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli.

"Maskenizi çıkarmayın"

Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın."

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