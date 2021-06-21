Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL
Devlet, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Pandemi Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.
Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında tüm imkanlar seferber edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine dört koldan destek verildi.
Ahaber'de yer alan habere göre pandemi Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.
DUL KADINA 325 TL:
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakdi yardım aylık tutarı 275 liradan 325 liraya çıkarıldı.
2020'de toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira yardım yapıldı.