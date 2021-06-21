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Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Devlet, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Pandemi Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında tüm imkanlar seferber edildi.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine dört koldan destek verildi.

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Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Ahaber'de yer alan habere göre pandemi Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

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Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

DUL KADINA 325 TL:
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakdi yardım aylık tutarı 275 liradan 325 liraya çıkarıldı.

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Devletten ihtiyacı olana destek! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

2020'de toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira yardım yapıldı.

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