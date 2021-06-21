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Murat Özvardar kimdir Hande Fırat eşi Suriye açıklaması ne dedi?

Murat Özvardar kimdir Hande Fırat eşi Suriye açıklaması ne dedi?

Ünlü gazeteci ve yazar Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar son günlerin merak edilen ismi oldu. İş adamı olan Murat Özvardar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Murat Özvardar, aslen nereli, ne iş yapıyor?

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Hürriyet yazarı Hande Fırat ile eşi Murat Özvardar son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.  "Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar Suriye'de bir sanayi şehrini yağmaladı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Fırat, "Gerçekleri değiştiremezsiniz" derken, eşi Özvardar "Bu deli saçması iddia kendini dezenformasyonun şehvetine kaptırmış bir gazetecinin hezeyanından ibarettir" ifadesini kullandı. Peki kimdir Murat Özvardar, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? 

Murat Özvardar kimdir: 1952 yılında Manisa'da kurulan Özvardar şirketlerinin başında olan Murat Özvardar ünlü bir iş adamı. Beyaz eşya, inşaat, mobilya, otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermekte olan şirketin başında olan Murat Özvardar ile gazeteci Hande Fırat evlidir. İş adamı Murat Özvardar yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan bir isim. 

Hande Fırat kimdir: Hande Fırat, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FaceTime üzerinden yaptığı bağlantı ile akıllara kazındı. Bu bağlantı 15 Temmuz hain darbe gişiminin kırılma noktası olarak adlandırılıyor. 

Hande Fırat Kanal D'de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Hande Fırat sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de çalıştı.

1999 yılının Kasım ayında da Başbakanlık Muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı. 

CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü görevinin ardından, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi görevine getirildi.

2014 yılında ise Kanal D'nin de Ankara Temsilciliğine getirilerek, Doğan TV Ankara Temsilciliğine atandı. 

15 Temmuz darbe girişiminde yaptığı gazetecilik başarısı tüm dünyada yankı buldu. Cumhurbaşkanı'yla FaceTime üzerinden yaptığı bağlantı 15 Temmuz'un kırılma noktası olarak da tarihe geçti.

HandeFırat'ın Nehir isimli bir de kızı var. Hande Fırat, Fransızca ve İngilizce biliyor.

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