Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından açıklama 14 gün daha gözaltında

Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye'nin iade sürecini başlatmasının ardından avukatından flaş bir açıklama geldi.

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Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Murat Dülger, Viyana'daki mahkemenin müvekkili hakkında yetkisizlik kararı verdiğini, yakalandığı yerdeki mahkemenin karar vermesinin benimsendiğini belirterek bu sürecin 14 gün daha süreceğini söyledi. Dülger'in verdiği bilgiye göre; gözaltı süresinin tutuklu geçirip geçirmeyeceğine de yakalandığı yerdeki mahkeme karar verecek.

Sezgin Baran Korkmaz'ın mahkemede Türkiye'ye iade olmayı istediği öğrenildi.Mahkeme, "yetkisizlik" kararı verirken, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalacağı ve ardından Wels'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin isteğiyle Viyana'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili, "Türkiye'nin iade talebi de ulaştı"demişti.

Dönmek için başvuracaklarını açıklamışlardı

KARA para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi. Dülger “Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.

Avukat Dülger, müvekkili hakkındaki suçlamaların iş ortaklığı olduğu Kingston şirketinin yasadışı faaliyetlerine dayandırıldığını belirterek, “ABD’nin yeni tespit ettiği bir usulsüzlükten müvekkilimin haberdar olmasını beklemek düşünülemez. Müvekkilim Türkiye’de yargılanmak istiyor ve bu nedenle iadesini talep edecek. Türkiye’nin de iade talebinde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bugün ya da yarın Türkiye’ye iade edilmeyi talep edeceğiz" dedi.

Kingston'un yasadışı gelirini Türkiye'de yatırım faaliyetlerinde kullandı

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Türkiye’de ve ABD’de dava açıldı. Korkmaz hakkında Türkiye’deki yargı süreci MASAK raporuyla başlamıştı. MASAK’ın 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz’ın, Kingston şirketinin ABD’de yasal olmayan yollarla edindiği parayı Türkiye’de yatırım faaliyetlerinde kullandığı tespiti yapıldı. Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.’nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı iddia edildi.

Paravan şirket iddiası

Korkmaz hakkında, şirketlerin ortaklık yapısında ve yönetim kurullarında sıklıkla değişikliğe gidildiği, bilinçli şekilde bağlantılı kişiler arasında şirketlerde hisse devri yaptırıldığı, ilerleyen dönem içerisinde şirketlerin bazılarını tasfiye ettiği iddiası bulunuyor. Yapılan incelemelerde Korkmaz’ın Lüksemburg’da paravan şirketlere sahip olduğu, Türkiye’de faaliyet göstermemesine rağmen potansiyel vergi kimlik numarası alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdiği de tespiti de yapıldı.

Kara para şirketlerde aklandı

Yapılan incelemelerde Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirketlerde görev aldığı, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri şirket hesaplarına gelir olarak aktararak muhasebeleştirdikleri de belirlendi. Bu yolla kara para akladıkları ve çok sayıda bankalar arası havale, EFT ve swift işlemleri yaparak işledikleri suçla elde ettikleri gelir arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştıkları tespit edildi. MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.