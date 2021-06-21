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HDP iddianamesinde flaş ayrıntı! 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında yasak istendi

HDP iddianamesinde flaş ayrıntı! 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında yasak istendi

Anayasa Mahkemesi’nin kabul ettiği HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede HDP’nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğu vurgulandı. Parti binalarının örgüt evi haline getirildiği anlatılan iddianamede, 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında siyasi yasak istendi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde HDP’nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğu vurgulandı. Parti binalarının örgüt evi haline getirildiği anlatıldı. TRT Haber'in haberine göre,  HDP’nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğu, parti binalarının örgüt evi haline getirildiği kaydedildi. 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında siyasi yasak istendi. İşte iddianameden bazı tespitler...

"Milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı"

- HDP'nin terör örgütünü hiçbir şekilde eleştirmemesi demokratik şekilde siyaset yapmadığının bir göstergesidir.

- HDP, kendisine biçilen rol çerçevesinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize etti. 

- HDP mensuplarının söylemleri ile davalı partiyi terör örgütünden ayrı görmedikleri gösteriyor.

- HDP örgütün demokratik özerklik stratejisini hayata geçirmek için kurulan siyasi bir oluşumdur.

- HDP'ye 'silahlı terör örgütünün illegal amaçlarına legal görünüm kazandırmak' gibi bir misyon yüklendiği görüldü.

- Terör örgütüne bazı katılımları HDP organize etti.

- Milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı.

HDP
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