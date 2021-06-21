BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  EKONOMİ

BİM çalışanlarına aşı zorunlu mu oldu? TT olan iddiaya BİM’den açıklama

BİM çalışanlarına aşı zorunlu mu oldu? TT olan iddiaya BİM’den açıklama

BİM'den 'aşı zorunluluğu' iddialarına ilişkin açıklama geldi. Sosyal medyada konuya ilişkin birçok paylaşım yapılırken, bu iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Abone ol

BİM mağaza çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirilmek istendiği iddia edildi. Sosyal medyada  #BİMiKınıyorum etiketiyle başlatılan kampanyada yüzlerce tweet atıldı. BİM'den yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 

 Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada BİM’in mağaza çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğine dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. BİM hiçbir çalışanına aşıyı zorunlu tutmadığı gibi aşı olmayanların işine son verilmesi yönünde herhangi bir yönergesi de yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Geçtiğimiz günlerde de QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu tarafından tüm personele gönderilen mailde "Aşı olmaktan imtina edenleri banka binalarımıza nasıl almayacağımızı konuşuyoruz" diye yazdığı ortaya çıkmıştı. 

İlgili Haberler
QNB Finansbank'tan tartışma yaratan karar! Aşı olmayan binaya alınmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de annenin ölüp çocuğunun yaralandığı yangın koca dehşeti çıktı
Ümraniye'de annenin ölüp çocuğunun yaralandığı yangın koca dehşeti çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
HDP iddianamesinde flaş ayrıntı! 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında yasak istendi
HDP iddianamesinde flaş ayrıntı! 55 HDP’li vekilden 52'si hakkında yasak istendi
Kırlangıç Adası nerede hangi ilde haritadaki yeri neresi?
Kırlangıç Adası nerede hangi ilde haritadaki yeri neresi?
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından açıklama 14 gün daha gözaltında
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından açıklama 14 gün daha gözaltında
Son dakika! Balıkesir Gökçeyazı'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Son dakika! Balıkesir Gökçeyazı'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Bakanlık açıkladı! Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıkladı! Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bartın'da alışveriş için evden çıktı! Sesi duyan yakınları şok oldu
Bartın'da alışveriş için evden çıktı! Sesi duyan yakınları şok oldu
Ümraniye'deki yangının ayrıntısı dehşete düşürdü! Evi yakan koca FSM'den atladı
Ümraniye'deki yangının ayrıntısı dehşete düşürdü! Evi yakan koca FSM'den atladı
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın için takipsizlik çıktı
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın için takipsizlik çıktı
Yorumlar 1 yorum