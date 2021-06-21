BİM çalışanlarına aşı zorunlu mu oldu? TT olan iddiaya BİM’den açıklama

BİM'den 'aşı zorunluluğu' iddialarına ilişkin açıklama geldi. Sosyal medyada konuya ilişkin birçok paylaşım yapılırken, bu iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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BİM mağaza çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirilmek istendiği iddia edildi. Sosyal medyada #BİMiKınıyorum etiketiyle başlatılan kampanyada yüzlerce tweet atıldı. BİM'den yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada BİM’in mağaza çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğine dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. BİM hiçbir çalışanına aşıyı zorunlu tutmadığı gibi aşı olmayanların işine son verilmesi yönünde herhangi bir yönergesi de yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Geçtiğimiz günlerde de QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu tarafından tüm personele gönderilen mailde "Aşı olmaktan imtina edenleri banka binalarımıza nasıl almayacağımızı konuşuyoruz" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.