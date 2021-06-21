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Galata Kulesi'nde yakın tarihte ikinci intihar vakası! 18 yaşındaki kayıp Osman öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galata Kulesi'nde yakın tarihte ikinci intihar vakası! 18 yaşındaki kayıp Osman öldü

GALATA KULESİ'nden atlayarak, beton zemine düşen 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

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Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kuleye gezmek için gelen Osman D.(18) isimli genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atladı. 

Olay sırasında Galata Kulesi'nde bulunan ziyaretçiler de büyük şok yaşadı. Güvenlik görevlilerince Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler boşaltıldı.
Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gence kalp masajı yaptı ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Gencin cansız bedeni ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. 

Ailesi kayıp başvurusu yapmış
Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 

"Görenler fenalaştı"
Yaşananlar sırasında Galata Kulesi'nde bulunan Sümeyye Şen isimli genç kız, "Biz içerideydik. Birden aşağı atlamış. Görenler çok fazla ağladılar, fenalaşanlar oldu. Sırt üstü düşmüş. Direk ambulans geldi. Bir hemşire yaşadığını fark etmiş. Suni teneffüse başladılar. Ambulans geldi." diyerek yaşananları anlattı.

Galata Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan intihar olayı sarsmıştı. 20 yaşındaki Hilal Yağmur, kulenin teras katından atlamış, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Genç kızın, intihar anının görüntüsü ortaya çıkmıştı.

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