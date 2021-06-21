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Denizli'de kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı var

Denizli'de kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı var

DENİZLİ'de çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etti. Feci olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ise ağır...

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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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