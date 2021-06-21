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Ruhani ABD yaptırımlarının kalkacağını söyledi

Ruhani ABD yaptırımlarının kalkacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını ifade etti.

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Ülkenin muhtelif bölgelerindeki ticari projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır oldukları yönünde açıklama yaptıklarını ve Washington'daki yeni yönetimin aylar sonra yaptırımları bir kenara bırakması gerektiğine inandığını dile getirdi.


Hasan Ruhani, "ABD'nin yeni yönetimi defalarca yaptırımların yanlış olduğunu dile getirmiştir. Yaptırımlar kısa sürede kalkacak ve yabancı sermaye İran'a doğru akacak." ifadelerini kullandı.

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