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Bunun adı 'Kahramanlık': Bombayı fark eden asker, arkadaşları için bacağını feda etti

Bunun adı 'Kahramanlık': Bombayı fark eden asker, arkadaşları için bacağını feda etti

KUZEY IRAK'ta teröristler tarafından drone ile havadan atılan bombayı fark eden uzman çavuş, timdeki diğer arkadaşları zarar görmesin diye yere düşen bombayı iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak sağ bacağını feda etti.

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Kuzey Irak’ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile dün meydana gelen çatışmada hainler Mehmetçiğe bombalı drone ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı.

Fedakarlığı sayesinde silah arkadaşları yara bile almadı
Patlayan bomba Yayla’nın bacağından yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası’na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla’nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.

“Gazimizi ziyaret edeceğiz”
Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla’nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla’nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla’nın hafta içi Ankara GATA’ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.

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