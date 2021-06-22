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Ekonomist Özgür Demirtaş’tan yatırımcıya kripto para uyarısı: Hakkımı size helal etmem

Ekonomist Özgür Demirtaş’tan yatırımcıya kripto para uyarısı: Hakkımı size helal etmem

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'dan son haftalarda ünlü isimler adına çıkarılan kripto paralar hakkında flaş bir çıkış geldi. Demirtaş, bu gibi kripto paralara yatırım düşünenlere açık açık “Hakkımı size helal etmem” dedi.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş kripto paralarla ilgili uyarılarına bir yenisini ekledi. Demirtaş son zamanlarda popüler isimler adına çıkarılan kripto paralar itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kiripto paralardaki yüksek fiyat hareketleri vatandaşın ilgisini çekerken binlerce kişi gerçekleştirilen dolandırıcılık haberleriyle mağdur oluyor. Son olarak da ünlü isimler adına çıkarılan kripto paralara olan rağbet Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı tedirgin etti.

"Hakkımı size helal etmem''

Twitter’da milyonlarca takipçisi bulunan Demirtaş vatandaşları konuyla ilgili yaptığı uyarı paylaşımında size hakkımı helal etmem diyerek şunları yazdı:

“Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına KOİN çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeyelere ASLA ve ASLA yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte...”

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