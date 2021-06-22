Akşener'in önüne soğan döken vatandaştan itiraf ve özür! İYİ Partililer beni kandırdı

ADANA'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek 'para etmiyor' diye bağıran Mehmet Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığı ortaya çıktı. Olanı biteni itiraf eden Bülbül, 'İYİ Partililer beni dolduruşa getirdiler. Yaptığımdan çok pişmanım. Özür dilerim.' ifadeleri kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Adana ziyareti sırasında, çiftçi olduğu izlenimini veren bir kişi, bir çuval soğanı, para etmediği gerekçesiyle Akşener'in önüne döktü. Ancak, "İsyankâr" çiftçinin soğan üreticisi değil emekli Mehmet Bülbül olduğu ortaya çıktı. Ceyhan'da yaşayan 2 çocuk babası Bülbül, şöyle konuştu:

"DSİ'den emekliyim. Torunlarımla birlikte eve dönmüştüm. Meral Akşener geliyor, çiftçilerin eylemi var dediler, ben de gittim. 3 torba soğan vardı. İYİ Partililer, beni dolduruşa getirip, 'Meral Akşener geldiğinde soğanları dök' dediler.

'Yaptığımdan çok pişmanım'

Nasıl döktüğümü de hatırlamıyorum. Soğanlar da benim değildi. Herkes gidince ben de çöpe gitmesin diye soğanları toplayıp sahibine verdim. Keşke oraya gitmez olaydım. Hatasız kul olur mu? Yaptığımdan çok pişmanım. İYİ Partililer, beni siyasete malzeme yaptılar.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet Bahçeli'den, bakanlardan ve milletvekillerinden özür diliyorum. Biz MHP'liyiz.

Başka insanlar da bunların provokasyonuna gelmesinler. Oğlumu yeni evlendirdim. Bu nedenle kredi çekmiştim. İki katlı evimiz, bir traktörümüz, bir otomobilimiz ve bir kamyonetimiz var. Köyümüzde de zeytin ağaçlarımız var. Maddi durumumuz kötü değil."