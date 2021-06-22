BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,36
ALTIN 497,83
HABER /  GÜNCEL

Akşener'in önüne soğan döken vatandaştan itiraf ve özür! İYİ Partililer beni kandırdı

ADANA'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek 'para etmiyor' diye bağıran Mehmet Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığı ortaya çıktı. Olanı biteni itiraf eden Bülbül, 'İYİ Partililer beni dolduruşa getirdiler. Yaptığımdan çok pişmanım. Özür dilerim.' ifadeleri kullandı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Adana ziyareti sırasında, çiftçi olduğu izlenimini veren bir kişi, bir çuval soğanı, para etmediği gerekçesiyle Akşener'in önüne döktü. Ancak, "İsyankâr" çiftçinin soğan üreticisi değil emekli Mehmet Bülbül olduğu ortaya çıktı. Ceyhan'da yaşayan 2 çocuk babası Bülbül, şöyle konuştu:

"DSİ'den emekliyim. Torunlarımla birlikte eve dönmüştüm. Meral Akşener geliyor, çiftçilerin eylemi var dediler, ben de gittim. 3 torba soğan vardı. İYİ Partililer, beni dolduruşa getirip, 'Meral Akşener geldiğinde soğanları dök' dediler.

'Yaptığımdan çok pişmanım'

Nasıl döktüğümü de hatırlamıyorum. Soğanlar da benim değildi. Herkes gidince ben de çöpe gitmesin diye soğanları toplayıp sahibine verdim. Keşke oraya gitmez olaydım. Hatasız kul olur mu? Yaptığımdan çok pişmanım. İYİ Partililer, beni siyasete malzeme yaptılar.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet Bahçeli'den, bakanlardan ve milletvekillerinden özür diliyorum. Biz MHP'liyiz.

Başka insanlar da bunların provokasyonuna gelmesinler. Oğlumu yeni evlendirdim. Bu nedenle kredi çekmiştim. İki katlı evimiz, bir traktörümüz, bir otomobilimiz ve bir kamyonetimiz var. Köyümüzde de zeytin ağaçlarımız var. Maddi durumumuz kötü değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Gürcistan'da ve İtalya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Gürcistan'da ve İtalya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı
Antalya'da 72 yaşındaki adamın biyolojik yaşı 33 çıktı! Sebebi bakın ne
Antalya'da 72 yaşındaki adamın biyolojik yaşı 33 çıktı! Sebebi bakın ne
Covid 19 aşısında yaş sınırı 25'e indi! Türkiye aşıda dünya sıralamasını altüst etti
Covid 19 aşısında yaş sınırı 25'e indi! Türkiye aşıda dünya sıralamasını altüst etti
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye geliyor! Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye geliyor! Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler
PKK'nın finans kaynağına neşter vuracak ''Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu'' başlatıldı
PKK'nın finans kaynağına neşter vuracak ''Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu'' başlatıldı
AÖL sınavları 2021 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?
AÖL sınavları 2021 3. dönem AÖL sınavı ne zaman?
Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
Yorumlar 67 yorum