BIST 1.408
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 498,22
HABER /  SAĞLIK

Covid 19 aşısında yaş sınırı 25'e indi! Türkiye aşıda dünya sıralamasını altüst etti

Covid 19 aşısında yaş sınırı 25'e indi! Türkiye aşıda dünya sıralamasını altüst etti

TÜRKİYE koronavirüs (Covid-19) aşılamasında dünya sıralamasını altüst etti. En çok aşı yapılan ülke sıralamasında en üstlere çıkan Türkiye'de yaş sınırı bugün itibariyle 25 yaşa indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Abone ol

TÜRKİYE'de 2 gün önce 30 yaşa çekilen aşı yaş sınırı bugün itibariyle 25 yaşa indirildi. MHRS sistemi ya da e devlet ve e nabız uygulaması üzerinden 25 yaş için aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın 25'e indiğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

*Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.

An itibariyle 42 milyon aşı yapıldı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek ve yaş gruplarının da aşı programına dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşı sayısında rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.35 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 28 milyon 463 bin 115, ikinci doz aşı 14 milyon 531 bin 947 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 42 milyon 995 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye en çok aşı yapan ülkelerden biri oldu
Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 43 milyonu geçti. Türkiye son haftalarda yaptığı yoğun aşılama ile dünya sıralamasını altüst etti. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye geliyor! Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye geliyor! Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
PKK'nın finans kaynağına neşter vuracak ''Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu'' başlatıldı
PKK'nın finans kaynağına neşter vuracak ''Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu'' başlatıldı
Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi
Zonguldak'ta doktorlar şaştı kaldı! Meslek hayatında ilk kez karşılaştı: Milyonda bir görülüyor
Zonguldak'ta doktorlar şaştı kaldı! Meslek hayatında ilk kez karşılaştı: Milyonda bir görülüyor
Nakdi ücret desteği 2021 temmuz ayında verilecek mi?
Nakdi ücret desteği 2021 temmuz ayında verilecek mi?
Bakan Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da ilk köprüsünün temelini atacağız
Bakan Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da ilk köprüsünün temelini atacağız
Avrupa Konseyi Türkiye'ye karşı oyladı! Siyasi tutuklu kararı
Avrupa Konseyi Türkiye'ye karşı oyladı! Siyasi tutuklu kararı
Sadakatsiz şoku! Gaziantep'te açtığı dava hayatını kararttı: Eşi, erkekle 168 dakika...
Sadakatsiz şoku! Gaziantep'te açtığı dava hayatını kararttı: Eşi, erkekle 168 dakika...
MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü
MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü
Yorumlar 2 yorum