Covid 19 aşısında yaş sınırı 25'e indi! Türkiye aşıda dünya sıralamasını altüst etti

TÜRKİYE koronavirüs (Covid-19) aşılamasında dünya sıralamasını altüst etti. En çok aşı yapılan ülke sıralamasında en üstlere çıkan Türkiye'de yaş sınırı bugün itibariyle 25 yaşa indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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TÜRKİYE'de 2 gün önce 30 yaşa çekilen aşı yaş sınırı bugün itibariyle 25 yaşa indirildi. MHRS sistemi ya da e devlet ve e nabız uygulaması üzerinden 25 yaş için aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın 25'e indiğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

*Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.

An itibariyle 42 milyon aşı yapıldı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek ve yaş gruplarının da aşı programına dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşı sayısında rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.35 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 28 milyon 463 bin 115, ikinci doz aşı 14 milyon 531 bin 947 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 42 milyon 995 bin 62 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye en çok aşı yapan ülkelerden biri oldu

Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 43 milyonu geçti. Türkiye son haftalarda yaptığı yoğun aşılama ile dünya sıralamasını altüst etti. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı.