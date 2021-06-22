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Bakan Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da ilk köprüsünün temelini atacağız

Bakan Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da ilk köprüsünün temelini atacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması geldi. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul’un 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız. "dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacaklarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız.

Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı."

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