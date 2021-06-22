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TOGG'dan yerli otomobil için önemli adım faaliyete geçti

TOGG'dan yerli otomobil için önemli adım faaliyete geçti

Türkiye'nin yerli otomobili (TOGG) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gemlik'teki tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürerken, TOGG teknolojilerinin test edileceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

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TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TOGG teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti." denildi.

TOGG'dan daha önce yapılan açıklamada, TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu.

4 bin 300 kişiye istihdam

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Yerli otomobilin özellikleri

TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform.

Yerli otomobil azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimariye sahip.

300+ veya 500+ kilometre menzil

Yapılan açıklamaya göre; yerli otomobilde 300+ veya 500+ km menzil sağlayan pil seçenekleri var. Yerli otomobil %100 şarj ile mesela İstanbul'dan İzmir'e kesintisiz bir seyahat gerçekleştirebiliyor. Araçta hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj olabiliyor.

Yerli otomobil doğuştan elektrikli platform ve güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorlu otomobillere kıyasla daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

8 yıl pil garantisi

TOGG'un açıklamasına göre yerli otomobilde 8 yıllık pil garantisi sunuluyor.

Elektrikli ve bağlantılı yalın bir teknik altyapıya sahip olması, internet üzerinden yazılım güncelleme imkânı ve kullanıcıları teknik konularda önleyici bilgiler ile uyarma olanakları teknik servis/bakım ihtiyacını en aza indiriyor. Bunlar ile birlikte, kilometre başına enerji maliyeti içten yanmalı motorlu otomobillere göre çok daha düşük.

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