Adana'da sıcağın altında günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

“Bu iş yorucu, herkes yapamaz”

Mardin’den çalışmak için gelen Muzaffer Ağrıman, “Mevsimlik iş için Mardin’den geldik buraya. Görüyorsunuz karpuz yüklüyoruz. Yeni başladık günde şuanda 70-100 ton arası yükleme yapıyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Sabah 3’de geliyoruz akşama kadar buradayız. Akşam 8-9 gibi buradan çıkıp gidiyoruz. Günlük şuanda 150-200 lira para kazanıyoruz. 20-25 kişi varız. Hepsi bizim akraba sayılır. Çok yoruluyoruz. Bu iş yorucu, herkes yapamaz” diye konuştu.