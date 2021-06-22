Sevinç Erbudak kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?

Oyuncu Sevinç Erbudak yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile evlendi. Arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenen Sevinç Erbudak'ın eşi merak konusu oldu. Daha önce Dalin Midyat ile evlenen ve bir kızı olan Sevinç Erbudak 45 yaşında. Zeynep Kavin adında bir kızı var.

Abone ol

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan sevilen isim Sevinç Erbudak dün akşam dünya evine girdi ve Volkan Cengen ile evlendi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift yakın dostlarının olduğu bir düğünle birbirlerine 'evet' dediler. Sevinç Erbudak'ın mühenis olan eşi Volkan Cengen ise merak konusu oldu. Peki kimdir Sevinç Erbudak, ilk eşi kızının babası kimdir?

Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı. Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikâha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.

Sensiz yapamıyorum: Nikâh sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.