BioNTech mi Sinovac mı diyenler baksın! Biri daha güçlü antikor tepkisi oluşturuyor

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada BioNTech aşısı ile Sinovac aşısı karşılaştırıldı. Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda BioNTech aşısı olan kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin Sinovac aşısı olanlara göre 'önemli ölçüde daha yüksek' olduğu belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberinde Sinovac aşısı olan kişilerin takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceği bildirildi.

Abone ol

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan kişilerin kanlarında Sinovac aşısını olanlara kıyasla 'önemli ölçüde daha yüksek' antikor seviyesi olduğu belirtildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre hükumet yetkilileri tarafından Hong Kong Üniversitesinde yaptırılan araştırmada her iki aşıyı da olan bin kişinin antikor seviyeleri ölçüldü.

Gazete, Hong Kong Üniversitesinde epidemiyolog olan baş araştırmacı Profesör Benjamin Cowling'e atıfta bulunarak Sinovac aşısını alan kişilerden bazılarının takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.