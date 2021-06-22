Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bırakıyor! Rıdvan Dilmen açıkladı 25 milyon önermişler

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'ın, "Bu sürecin dönüşü yok artık ve çalışmayacağım" dediğini açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada gündeme otururken, Beşiktaş taraftarları 'Bunu Rıdvan'dan mı öğrenecektik' diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Sergen'e 25 milyon teklif ettiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı merak edilirken, gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübe şampiyonluk yaşatan Sergen Hoca'nın yönetimle anlaşmakta zorlandığı iddia edilirken, hocanın kendisiyle görüştüğünü yazan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşmaktan çok uzak olduğunu, tekliflere rağmen yorulduğunu ve hocalık yapmayı düşünmediğini belirtti.

"Haberleri okuyunca şok oldum"

Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

*"Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum!

"Taraftarı üzmek istememem ama çalışmayacağım dedi"

Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!!

"Kararı kesin, umarım yanılırım"

*Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB’li bir futbol adamı olarak üzdü!!

*Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Sergen Yalçın ne kadar para istedi?



Sezonun bitmesiyle birlikte Asbaşkan Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için kısa bir görüşme yaptı. Sergen Yalçın'ın "Tatilin ardından konuşalım, hallolur" ifadelerinin ardından yönetim beklemeye başladı. Ardından yapılan görüşmelerde yönetim teklifini sunarken, Sergen Yalçın da istediği fiyatı yöneticilere iletti. Yıllık ücret konusunda pazarlıklar başlarken, orta yolun bulunması için aradaki fiyat farkı da kapandı. Sergen Yalçın'ın ilk talebi 30 milyon TL ve 1 yıllık kontrat olurken, Beşiktaş Yönetimi ise yıllık 12 milyon TL garanti ücret ve 8 milyon TL şampiyonluk primi önerdi. Daha sonra ise teklif 20 milyon TL'ye çıktı. Aradaki uçurumun kaybolmasıyla taraflar masaya oturmaya karar verirken, ipler 19 Haziran'da koptu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, hocaya teklifini iletti. Yalçın da talebini aktardı ancak orta yol bulunamadı ve yapılan görüşmede herhangi bir sonuç çıkmazken, konuşmaların gergin olduğu ve iplerin de bu görüşmeyle birlikte koptuğu öğrenildi.

Dün yapılan görüşmelerin ardından Sergen Yalçın'a yıllık 25 milyon TL teklif edildi. Ancak Sergen Yalçın yeni kontratı kabul etmedi ve sorunun para olmadığını ifade etti. Yeni sözleşme konusu bu noktada tıkanırken, Sergen Yalçın gece geç saatlerde anlaşmayı imzalamayacağını ve çalışmayacağını ifade etti.

Transferde tam yetki istedi vermediler

Sergen Yalçın'ın transfer konusunda 'tam yetki' istemesi de yönetimin kabul etmediği bir diğer nokta oldu. Geçtiğimiz sezon başında Yalçın'ın istediği N'Sakala ve Welinton alınırken, Nazım Sangare ve diğer transfer talepleri ise kabul görmemişti. Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın transferde tam yetki isterken, bu konuya yönetim karşı çıktı.

Yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşülmesi ancak yetkinin yönetimde olması kararlaştırıldı. Yaşananların ardından konu Yalçın'a iletilirken, taraflar 21 Haziran'daki görüşmeyi bekledi.

Bugün yapılacak olan son görüşmelerle birlikte durum netleşecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin bittiği konuşulurken, yönetim 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenman öncesinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istiyor.