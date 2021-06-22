THY Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en iyi başantrenörü ödülünü Ergin Ataman kazandı

Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi başantrenörü seçildi.Abone ol
Organizasyondan yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi takımlarında görev alan çalıştırıcıların oylarıyla belirlenen sezonunun en iyi başantrenörü ödülüne, 55 yaşındaki Ataman'ın layık görüldüğü belirtildi.
18 oyun 12'sini alarak ödülü kazanan Ergin Ataman yönetiminde Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, ING Basketbol Süper Ligi'nde de kupaya uzanmıştı.
Geçen sezonun en iyi başantrenörü kategorisinde Ataman'ın ardından Bayern Münihli Andrea Trinchieri ikinci, AX Armani Exchange Milanlı Ettore Messina üçüncü ve Barcelonalı Sarunas Jasikevicius dördüncü sırada yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu, Ataman'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
TBF'den Ergin Ataman'a tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz." denildi.