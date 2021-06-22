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Tofaş üretime ara veriyor gerekçe bakım çalışmaları

Tofaş üretime ara veriyor gerekçe bakım çalışmaları

Tofaş, Bursa fabrikasında 15 Temmuz-2 Ağustos arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

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Ülkemizde Bursa'daki fabrikasında üretimlerine devam eden Tofaş, yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 15 Temmuz - 2 Ağustos arasında üretime ara verecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikada planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde üretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde çalışanların yıllık izinlerini kullanacağı ve fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çip krizi de üretimi durdurmuştu  
Daha önce Tofaş, çip tedarik sorunları nedeniyle 19 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretime ara vermişti.

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