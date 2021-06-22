Vallahi pes! Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar

SAMSUN'da şehitlikteki kabristanlıktan Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan hırsızlar, gözaltına alındı.

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Samsun'da İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde iki kişi, şehit askerlereden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direğini çaldı.

Kabir görevlisi polise haber verdi

Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi.

İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı.

Şüpheliler yakalandı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.’yi kısa sürede yakaladı.

İfadelerinde alkollü olduklarını söylediler

Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi.