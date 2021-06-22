BIST 1.406
DOLAR 8,70
EURO 10,36
ALTIN 497,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vallahi pes! Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar

Vallahi pes! Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar

SAMSUN'da şehitlikteki kabristanlıktan Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan hırsızlar, gözaltına alındı.

Abone ol

Samsun'da İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde iki kişi, şehit askerlereden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direğini çaldı.

Kabir görevlisi polise haber verdi 

Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi.

İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı.

Şüpheliler yakalandı 

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.’yi kısa sürede yakaladı.

İfadelerinde alkollü olduklarını söylediler

Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da dinlenmek istemişti sonu kötü bitti! Cesedi paramparça oldu
Adıyaman'da dinlenmek istemişti sonu kötü bitti! Cesedi paramparça oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi! Kesinti saat 10.00'da başlayacak
İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi! Kesinti saat 10.00'da başlayacak
Fenerbahçe peşindeydi Fuentes İstanbul'a geldi menajerinden açıklama
Fenerbahçe peşindeydi Fuentes İstanbul'a geldi menajerinden açıklama
Kahvehanelerdeki oyun yasağı da kalkıyor
Kahvehanelerdeki oyun yasağı da kalkıyor
Meksika'da son 6 yılın en kanlı Mayıs ayı
Meksika'da son 6 yılın en kanlı Mayıs ayı
Samsun'da korkunç olay! Küçük çocuğun çığlıklarını duyan koştu
Samsun'da korkunç olay! Küçük çocuğun çığlıklarını duyan koştu
Rıdvan Dilmen paylaştı: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor
Rıdvan Dilmen paylaştı: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor
Nazlı Kayı kimin kızı anne ve babası kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında
Nazlı Kayı kimin kızı anne ve babası kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında
Kocaeli'de tuvalet yapma tartışmasında silah ve bıçak çekildi: 3 yaralı
Kocaeli'de tuvalet yapma tartışmasında silah ve bıçak çekildi: 3 yaralı
Yorumlar 1 yorum