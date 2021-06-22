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Bursa'da korkunç olay! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

Bursa'da korkunç olay! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

 BURSA'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erdal Yılmaz (26), kalçasından yaralandı.

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Merkez Osmangazi ilçesinde kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz’ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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