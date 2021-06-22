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Meksika'da son 6 yılın en kanlı Mayıs ayı

Meksika'da son 6 yılın en kanlı Mayıs ayı

Meksika'da 2 bin 963 cinayet işlenen mayıs ayı, son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olarak kayıtlara geçti.

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Meksika'da Mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendi ve bunun son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olduğu vurgulandı.

Raporda, nisanda 2 bin 861, martta 2 bin 444 cinayet işlendiği kaydedildi.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

Ülkede 2020'de toplam 34 bin 554, 2019'da ise 34 bin 682 kişi cinayete kurban gitmişti.

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