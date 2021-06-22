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Kocaeli'de tuvalet yapma tartışmasında silah ve bıçak çekildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de tuvalet yapma tartışmasında silah ve bıçak çekildi: 3 yaralı

KOCAELİ'de alkol aldıkları bina önüne tuvaletini yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı. Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.’yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.

1 kişinin durumu ağır
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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