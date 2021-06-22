Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?

Muhalefet kulislerinde ve bazı medya mecralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, '10 bin dolar alan siyasetçi' görüşmesi sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istediği iddiası dolaşıma sokuldu. Her yerinden cehalet akan bu algı operasyonunun perde arkasında gerçekten neler oldu?

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamasının ardından baylayan tartışma sürerken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop devreye girerek bu ismin kim olduğunu sormuştu. İçişleri Bakanı Soylu, Şentop'u makamında ziyaret ederek konu hakkında bilgi verdi. 1.5 saatlik görüşmenin ardından "Meclis Başkanı, Soylu'dan istifa etmesini istedi" iddiası devreye sokuldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, o iddianın peşine düştü... İşte Selvi'nin "Meclis Başkanı Soylu’nun istifasını istemiş mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümleri...

'Bu kadar cehalet ancak tahsille olur!'

- Ne olursunuz yazının başlığına bakıp, bu kadar cehalet ancak tahsille olur, demeyin. Bunca yıl siyaset kulisi yazıyorsun, Meclis başkanının bir bakanın istifasını istemek gibi bir yetkisinin olmadığından haberin yok mu, diye eleştirmeyin. Anayasaya göre bakanların istifasını ancak cumhurbaşkanı ister diye beni suçlamayın.

Ankara gazetecilerinin hiç haberi olmamış!

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüşmesi hakkında yazılıp konuşulanları bir haftadır ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yazılanları okuyunca kendime “Bir de siyaset kulisi yazıyorum diyorsun ama dünyadan haberin yok” diye kızdığım da olmuyor değil. Sadece ben değil tüm Ankara temsilcilerinin, siyaset yazarlarının hiçbirinin de bu işten haberi olmamış.

- Nasıl atlamışız... Öyle böyle değil. Uzun atlama... Maksat algı operasyonu olunca bilgiye gerek yok. Anayasa şöyle yazıyormuş, perde arkasında şunlar konuşulmuş, siyasi gelenek böyleymiş demenin de anlamı yok.

Şentop hangi yetkiyle Soylu'nun istifasını isteyecekti?

- Parlamenter sistemle yönetildiğimizde hükümeti başbakan kurar, kabineyi cumhurbaşkanı onaylardı. Bakanların azli ise başbakanın talebi üzerine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla gerçekleşirdi.

- AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti?

Erdoğan kendisi isteyemiyor da Şentop'tan mı istiyor?

Başkanlık sisteminde ise bu yetki yine Cumhurbaşkanı’nda. Zaten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruluyor. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde, “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir” deniyor.

- Ne şimdiye kadarki 66 hükümet zamanında ne de AK Parti iktidarında kurulan 9 hükümette böyle bir örnek yaşanmamış. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerine hâkim, yetkilerini sonuna kadar kullanan güçlü bir lider. Bir bakanının istifasını kendi isteyemiyor da Meclis başkanının mı istemesini bekliyor?

Daha sık görüşmek için anlaşmışlar

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak kulislerin nabzını tutmaya çalıştım.

1)Her iki taraf görüşmenin sıcak bir havada gerçekleştiğini teyit ediyor.

2) Meclis Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu’yu makam katında karşılamış.

3) Bir buçuk saat süren sıcak bir görüşmenin ardından Şentop konuğunu dış kapıya kadar uğurlamış.

4) Bir buçuk saat süren görüşmede ülke gündemindeki konular konuşulmuş. Soylu yanıtını yazılı olarak sunmuş.

5) Soylu’nun mektubunda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının yargıya taşındığına yer verilmiş.

Görüşmenin sonunda ise Şentop ile Soylu daha sık görüşme kararı almışlar.