BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,34
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı

İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı

İZMİR’in Buca ilçesinde istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru, yanlarındaki sokak köpeğini yaşlı bir adamın üzerine salarak korkutan çocukları ikaz edince, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Abone ol

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca Koop Mahallesi 1409 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru M.K. ailesi ve yakınları ile evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta bulunan çocukların yanlarındaki sokak köpeğini parkta oturan İsmail K’nin üzerine salarak korkuttuğunu fark etti.

Bunun üzerine balkondan çocukları ikaz eden polis memuru M.K. çocukların kendisine hakaret etmesi üzerine aşağıya indi. Aşağıya inerek çocukları uyarmak isteyen M.K. 15 yaşındaki E.Y. tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı.

Durumu gören yakınları tarafından yaralı polis memuru M.K. araç ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli E.Y. ise kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Muğla Datça açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Muğla Datça açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
Fatih Terim'in istediği futbolcular belli oldu
Fatih Terim'in istediği futbolcular belli oldu
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
Denizli'de tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Denizli'de tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti
İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti
Yorumlar 2 yorum