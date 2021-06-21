Fatih Terim'in istediği futbolcular belli oldu

Galatasaray'da 5. Fatih Terim döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Deneyimli hocanın transfer listesinde EURO 2020'de A Milli Takım'la eleştiri oklarının hedefi olan Kenan Karaman da yer aldı.

Abone ol

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın ilk icraatı Fatih Terim'i takımın başına getirmek oldu. Yönetimin sıradaki hedefi ise deneyimli hocanın sunduğu transfer listesindeki isimleri takıma getirmek olacak.

En öne Halil, olmazsa Kenan

Habertürk'ün haberine göre; Fatih Terim'in Elmas'a sunduğu listenin üst sıralarında Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra Halil Dervişoğlu bulunuyor. Terim, geçen yaz devre arasında kiralanan ve ligin sonlarına doğru gösterdiği performansla EURO 2020 kadrosuna daveti kapan Halil Dervişoğlu'nun kadroya katılmasını istedi. Bonservisi Brentford'da bulunan milli futbolcu için babası Muzaffer Dervişoğlu daha önce kulübünün oğlundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtmişti. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bu transfer için harekete geçeceği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Halil'de mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise alternatifi olarak Kenan Karaman'ı belirledi. Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın da istediği Kenan Karaman konusu da Halil Dervişoğlu'nun akıbetine göre şekillenecek.

Gedson Fernandes'i de istiyor

Terim'in mutlaka alınmasını istediği oyunculardan biri de Gedson Fernandes. Geçen sezonun devre arasında eski öğrencisi Rui Costa'yla bizzat iletişime geçerek kadroya kattığı Gedson'la yeniden çalışmak istiyor. Benfica, Gedson Fernandes'in Galatasaray'da geçirdiği süreden memnun kalırken oyuncuyla ilgili kararını vermiş değil. Portekiz ekibi, büyük beklentilerin bulunduğu Gedson Fernandes'i kadroda tutma kararı almadan sarı-kırmızılı kulübün bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık da olsa bitirmek istediği kaydedildi.

Arda Turan da imzalayacak

Fatih Terim gibi sözleşmesi sona eren ve Cengiz yönetiminin devam etmek istemediği Arda Turan da Burak Elmas'ın seçilmesiyle birlikte sarı-kırmızılı kulüpte kalacak. Elmas daha önce "O da Terim gibi dükkanın sahibi" dediği tecrübeli futbolcunun ilerleyen yıllarda sarı-kırmızılı kulübe çeşitli görevlerle hizmet edebileceğini düşünüyor. Geçen yaz boş mukaveleye imza atan Arda Turan'ın Burak Elmas'la bir araya gelerek kısa süre içerisinde benzer bir sözleşmeye imza atması ve bir an önce sahaya inmesi bekleniyor.