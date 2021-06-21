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İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti

İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti

İsrail ordusu, insansız hava araçlarını vurabilen havadan havaya lazeri silahını başarıyla test ettiğini duyurdu.

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Önümüzdeki yıllarda daha büyük ölçüde kullanılması planlanan teknolojinin kısa menzilli roketler için geliştirilen hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi tamamlayacağı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, insansız hava araçlarını ve diğer uçan hedefleri vurmak için geliştirilen silahın prototipinin 2025 yılına kadar hazır olmasını umduklarını açıkladı.

Halihazırdaki sistemin geçen ayki 11 günlük kriz sırasında Gazze'den atılan roketlere karşı yüzde 90'lık bir durdurma oranına sahip olduğu biliniyor.

İsrail Savunma Bakanlığının araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Yaniv Rotem, savunma şirketi Elbit Systems ile geliştirilen prototipin sivil bir uçağa monte edildiğini ve Akdeniz üzerinde yakın zamanda yapılan bir testte 'birkaç' insansız hava aracının başarıyla düşürüldüğünü söyledi. Rotem, gazetecilere verdiği demeçte, 'avadan gelen tehditleri engelleme ve yok etme yeteneği çığır açıcı' olduğunu belirterek İsrail'in bu tür yetenekleri kullanan ilk ülkeler arasında olduğunu kaydetti.

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