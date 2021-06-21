Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'Aşı olanlar açık havada maske takmayabilir' değerlendirmesinde bulundu.Abone ol
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı canlı yayında koronavirüs süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, normale dönüş tarihi, maske zorunluluğu ve 3. doz aşı başlıkları üzerinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Normale dönüş tarihi!
Prof. Dr. Özlü, Eylül ayında korona sürecinde normalleşme sürecine geçilebileceğini söyledi. 3. doz aşı konusunda da Prof. Dr. Özlü, "Temmuz ayında hatırlatma aşısı olunabilir" dedi.
Maske zorunluluğu esnetilecek mi?
Özlü, aşılama sürecinin de etkisiyle maske takma zorunluluğunun esneyip esnemeyeceği hakkında ise "Aşı olanlar açık havada maske takmayabilir" ifadelerini kullandı.