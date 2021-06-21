Kısıtlamanın kalkmasıyla Rusya'dan günde 140 uçakla Türkiye'ye gelecekler

Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşların yeniden başlaması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Alınan bu kararı Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olarak yorumlayan turizmciler, gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu bulabileceğini düşünüyor.

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Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatması kararı Antalyalı turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Rus tur operatörleri, bu yaz Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu bulabileceğini belirtti. Öte yandan kış sezonuyla birlikte Rus turist sayısının 2019'da olduğu gibi 7 milyonu bulma öngörüsü de var. Türk turizmciler ise kayıpların artmaması için yasağın temmuzdan önce kalkmasının önemli olduğunu vurgulayarak sezonun bu yıl daha erken başlayacak olmasına dikkat çekti.

Rus havayolu şirketi Aeroflot; Antalya, Bodrum ve Dalaman'a birer, İstanbul'a iki ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Rusya'daki tur operatörleri Anex, Pegas, TUI Rusya ve Coral da 22 Haziran'dan itibaren 26 Rus şehrinden günlük 140 uçuşla Türkiye uçuşlarına başlayacak.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya'dan bir süredir beklenen güzel haberin geldiğini aktardı. Rusya'nın aldığı kararın hem ülkeye gelecek Rus turistler hem de turizmciler açısından sevindirici olduğunu belirten Çorabatır, "Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın salgın sürecinde güvenli turizme öncülük eden şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Salgın sürecinde geçen yıl Antalya'nın 3 buçuk milyon turisti ağırladığını hatırlatan Yağcı, Rus turistlerin Türkiye'ye bu yıl daha erken gelmesiyle turizmin daha da hareketleneceğine işaret etti. Yağcı, "Rusya'nın da tüm uçuşlarını açma kararı Antalya'ya ve Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Turizmde hareketlilik bekliyoruz"

Turizmci Cem Kınay ise "Rusya pazarı, Türk turizmi için çok önemli. Bu kararla birlikte moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen yıl salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya'dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz" dedi.

Intourist'in Outbound Müdürü İsmail Bölükbaşı, bu yıl Rusya'dan Türkiye'ye giden ziyaretçi sayısının 3 milyonu bulabileceğini söyledi.