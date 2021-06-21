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TİKA Cezayir’de Osmanlı döneminden kalma namazgahı restore etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TİKA Cezayir’de Osmanlı döneminden kalma namazgahı restore etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir’in Relizan vilayetinde bulunan Osmanlı Devleti dönemine ait namazgahı yeniledi.

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin Kalaa beldesinde 1734'te inşa edilen namazgah, kurum tarafından restore edilerek ibadete açıldı.

Kalaa Beldesi Belediye Başkanı Keddar El-Hadj, TİKA'ya tarihi namazgahı yeniden beldeye kazandırdığı için teşekkür etti.

TİKA’nın beldedeki diğer tarihi eserlere de sahip çıkmasını istediklerini dile getiren El Hadj, bu çalışmalar vesilesiyle Kalaa’nın eski güzel günlerine dönmesini arzuladıklarını belirtti.

TİKA Cezayir koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ise restorasyon sürecine ilişkin Cezayir Kültür ve Sanatlar Bakanlığından önceki yıllarda beldede çalışma yapılabilmesi için izin talep edildiğini, 2020 sonuna doğru gerekli izinlerin alındığını ve yenileme işleminin yapıldığını aktardı.

Beldenin her iki ülkenin tarihi açısından önemli olduğunu kaydeden Çevik, Türkiye ve Cezayir'in sahip olduğu ortak kültürel mirası korumaya ve yaşatmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Kalaa'da Türklerin izi 16. yüzyıldan bu yana sürüyor

Kalaa (Kal'atü Beni Raşid) beldesinde 16. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Türk varlığı bugün de devam ederken, beldede Çavuş, Osman, Türkmen gibi birçok Türk soyadını taşıyan aileler yaşıyor.

Bununla birlikte Kalaa'da bulunan "Sidi Dahman" türbesinde 1518'te kale savunması yaparken 600 askeriyle şehit düşen Osmanlı denizcilerinden Barbaros Hayrettin Paşa'nın kardeşi İshak Reis’in mezarı olduğu iddia ediliyor.

Kalaa'da 1832’de Fransız işgaline direndikleri için idam edilen belde sakinlerinin bazılarının defnedildiği bir mağaranın da şehitliğe dönüştürülmesine yönelik çalışmalar TİKA tarafından yürütülüyor.

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