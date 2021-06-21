BIST 1.408
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 498,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çatıdan nefes alır gibi ses geliyordu! 15 gün sonra gördüğü manzara şoke etti

Çatıdan nefes alır gibi ses geliyordu! 15 gün sonra gördüğü manzara şoke etti

SAKARYA'da evinin çatısından gelen seslerden endişe duyan ve çatıya çıktıktan sonra baykuş yavruları gören vatandaş şoke oldu. Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen vatandaş daha sonrasında yetkililere teslim etti.

Abone ol

Karasu ilçesi Akkum Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Elmacı, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısından sesler duymaya başladı. Hane sakinlerinin de çıkan seslerden endişe duyması üzerine Elmacı, çatıda baykuş yavrularıyla karşılaştı.

Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen Elmacı yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

"Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı"
Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu. Büyümüşler. Alıp balkonuma getirdim. Bugün de Veteriner Hekim Hamza Ayar’a teslim ettim. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

"Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar"
Veteriner Hekimi Hamza Ayar, “Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Ormanya veya Bursa’da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor. Şu anda sağlıkları yerinde. Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar. Bir tanesinin ayağında ip sarılı. Onu çözüp sağlık durumlarına bakacağız. Vatandaşlarımızdan duyarlılıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu
HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Rusya'da vaka sayıları tırmanışta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ürküten açıklama
Rusya'da vaka sayıları tırmanışta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ürküten açıklama
Prof. Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı 3. doz açıklaması: Şirketlerin pazarlama oyunu
Prof. Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı 3. doz açıklaması: Şirketlerin pazarlama oyunu
Lise sorumluluk sınavı 2021 sınav tarihleri kimler girecek?
Lise sorumluluk sınavı 2021 sınav tarihleri kimler girecek?
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e EURO 2020 tepkisi
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e EURO 2020 tepkisi
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık
Orta Afrika Cumhuriyeti Rus paralı askerlerinin sivilleri infaz ettiği iddialarını reddetti
Orta Afrika Cumhuriyeti Rus paralı askerlerinin sivilleri infaz ettiği iddialarını reddetti
Antalya'da para karşılığı cinsel ilişki yaşıyor denmişti! Ağlayarak savundu
Antalya'da para karşılığı cinsel ilişki yaşıyor denmişti! Ağlayarak savundu
Ruhani ABD yaptırımlarının kalkacağını söyledi
Ruhani ABD yaptırımlarının kalkacağını söyledi
Yorumlar 1 yorum