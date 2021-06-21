BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  SPOR

Başakşehir sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

Başakşehir sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

M.Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone ol

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, sol beke Brezilyalı Lucas Lima transfer etti. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu. Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz
Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
TİKA Cezayir’de Osmanlı döneminden kalma namazgahı restore etti
TİKA Cezayir’de Osmanlı döneminden kalma namazgahı restore etti
HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu
HDP'ye kapatma davasını açan savcı Bekir Şahin konuştu
Rusya'da vaka sayıları tırmanışta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ürküten açıklama
Rusya'da vaka sayıları tırmanışta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ürküten açıklama
Prof. Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı 3. doz açıklaması: Şirketlerin pazarlama oyunu
Prof. Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı 3. doz açıklaması: Şirketlerin pazarlama oyunu
Lise sorumluluk sınavı 2021 sınav tarihleri kimler girecek?
Lise sorumluluk sınavı 2021 sınav tarihleri kimler girecek?
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti! "Bizi bir kez daha öldürdüler"
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti! "Bizi bir kez daha öldürdüler"
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e EURO 2020 tepkisi
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e EURO 2020 tepkisi
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık
Yorumlar