Başakşehir sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

M.Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, sol beke Brezilyalı Lucas Lima transfer etti. 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu. Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.