Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: Bu konuyu görüşeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

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Daha önce yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA ve askeri teçhizat satmasından rahatsız olduğunu ifade eden Moskova yönetimi, yaptığı yeni açıklamayla bu durumu ilk toplantıda masaya getireceğinin sinyalini verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Yakında Türkiye tarafı ile Ankara'nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini ve Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmak sürecini görüşeceğiz. Ukrayna ile Türkiye'nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna'nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik. Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor. Türk meslektaşlarımız ile sürekli diyalog içindeyiz, yakında yeni bir temasımızın olması planlanıyor. Bu konu üstünde de tabii ki konuşacağımızı düşünüyorum."