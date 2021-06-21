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Yunanistan'da uçak düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'da uçak düştü: 2 ölü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda yer alan Pygros kentinde küçük uçak düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada uçağın pilotu ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini aktarırken, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Hava kulübünün yöneticisi George Prevezanos yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın Yunanistan'ın batısındaki Messolonghi kasabasından havalandığını ve uçuş planına göre Mora Yarımadası’nın batısı üzerinde kısa bir uçuştan sonra Messolonghi’ye geri döneceğini ifade etti.

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