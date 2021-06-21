Türkiye'nin aldığı üst düzey koronavirüs tedbirleri Rusları şaşkına çevirdi

Rus heyeti, Türkiye'de kendilerine verilen seyahat programının dışına çıkarak gelişigüzel hareket etti. Denetimlerini rastgele gittiği otellerde gerçekleştirdiler. Türkiye ise aldığı üst düzey tedbirler ile Rusları şaşkına çevirdi.

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Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya, seyahat kısıtlamasını geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı. Turizm sektöründe büyük sevinçle karşılanan karar öncesi enteresan gelişmeler yaşandı.

Rusya'nın Türkiye'deki sağlık şartlarını incelemek üzere gönderdiği 5 profesör ile 4 devlet görevlisinden oluşan ekip, geldikten sonra kendilerine verilen seyahat programına uymayarak spontane hareket etti. Heyet, daha önceden belirlenmiş olan otel programını değiştirdi ve kendi belirledikleri tesislere gideceklerini belirtti.

Rus heyetin program dışına çıkmak istemesi Türk yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, heyetin amacının 'program dışındaki otellerde de güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını öğrenmek' olduğunu ifade etti.

Dönmeden onay çıktı

Sektör yetkilileri, "Bunu İspanya veya İtalya'ya yapamazsınız. Belli kurallar dahilinde hareket etmeniz gerekecektir. Ancak biz ülkemize güveniyoruz. İstedikleri oteli ve destinasyonu gezebilirler ve öyle de oldu. Biz bu tedbirleri Rusya için almadık. 1 buçuk yıldır çalışıyoruz. Ülkemizin her noktası sağlıklı ve güveniyoruz" diye açıklama yaptı.

Rus heyet de kendi belirledikleri otellerde denetimleri yaptıktan sonra mevcut programa devam ederek tüm temaslarını tamamladı. Yalnızca sağlık tedbirlerini değil kullanılan dezenfektanların içeriğinden maske markalarının üretim yerlerine kadar birçok konuyu detaylı incelediler. Heyet, Türkiye'deki tedbirlerden memnun kalınca Rusya'ya dönmeden onay kararını verdi.

Kremlin'e tepki var Türkiye'ye uçuş yasağının kaldırılması Rusya'da sevinçle karşılanırken sosyal medyada bazı tepkilere de sebep oldu. Rus halkı, hükumeti geç aldığı kararla ilgili eleştirirken Türkiye açılmayacak diye farklı ülkelerden tatil aldıklarını ve bu tatil programlarının iptali için kolaylık sağlaması gerektiğini savundu. Yapılan paylaşımlarda, "Karadeniz kıyılarına tur satın aldık. Hem de fahiş fiyatla. Şimdi ne onu iade etme şansımız var ne de Türkiye'ye gitme. Bu kadar talihsizlik olmaz" denildi. Bazı yorumlarda ise "Karadeniz kıyılarında fiyatlar Türkiye'nin iki katını bulmuştu. Son yaşanan yağmurlarla her yeri su bastı ve insanların tatili zehir oldu" ifadeleri yer aldı.

Telefonlar kilitlendi

Rusya'nın büyük acentelerinden Level Travel, yasağın kaldırılması ile Türkiye'ye ilginin yedi kat arttığını açıkladı. Çağrı merkezi telefonları kilitlendi. Türkiye'ye bir haftalık, iki kişilik tur için en düşük fiyat 27 bin rubleden (yaklaşık 3 bin 250 TL) başlıyor. Bu fiyata uçak, üç yıldızlı otelde kahvaltılı konaklama, transfer ve sağlık sigortası dahil. Bu paket, 4 yıldızlı bir otelde 33 bin ruble (yaklaşıl 3 bin 965 TL), 5 yıldızlı her şey dahil otelde 42 bin rubleden (yaklaşık 5 bin 50 TL) başlıyor.

Almanlar da akın edecek

Alman turizm devi TUI, yaz rezervasyonlarının haftalık bazda 2019'un aynı dönemini aştığını belirtti. En çok tercih edilen destinasyonların Türkiye, İspanya ve Yunanistan olduğunu kaydeden TUI Başkanı Marek Andryszak, "Tam kapasiteye ulaştık. Tüketici iyimserliği artıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın ardından Fransa da Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardığı açıklamıştı. Bu pozitif gelişmelerle birlikte 30 milyon yabancı turist hedefine ulaşılacağı belirtiliyor.