Ali Koç acı gerçeği açıkladı: UEFA'ya göre en riskli kulüp Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirterek, "UEFA'ya göre en riskli kulüp Fenerbahçe" dedi.

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Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber katıldıkları yayında sorulan sorulardan başkanın cevaplarını köşe yazısında aktardı.

Fenerbahçe Başkanı, harcama terbiyesinin geleceğini söyleyerek, "İster istemez harcama terbiyesi olacak. Bu işler bir gecede olmuyor ama doğru yoldayız. Takım bütçesinde yüzde 20'lik bir düşme söz konusu olacak" dedi.

"UEFA'da en riskli kulüp Fenerbahçe" Ali Koç, Fenerbahçe'nin UEFA'ya göre en riskli kulüp olduğundan bahsetti. Koç, "Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirtmişler. Fenerbahçe, net borç sıralamasında Avrupa'da 6. sırada. Net borcun duran varlığa oranında Avrupa'da 1 sırada. Net borcun gelire oranında Avrupa'da ikinci sırada. Fenerbahçe, UEFA'nın değerlendirmesine göre Avrupa'da en riskli kulüp" ifadelerini kullandı.

"Sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez"

Yıllarca tartışılan sahiplik modeli hakkında görüşünü söyleyen Koç, "İngiltere'dekine benzer bir Süper Lig AŞ yapısı oluşmalı. Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez" şeklinde konuştu.

"Yayın geliri kaybı 564 milyon dolar"

Yayın gelirinde yaşanan kayıplara da değinen Ali Koç, "4 yıllık yayın geliri 2 milyar dolar olacaktı. Daha ilk yılında 35 milyon doları kesildi, döviz kuru sabitlendi. Sonra her dönem indirimler art arda geldi. 2021-2022 dönemi de hesaba dahil edildiğinde yayın gelirinde 564 milyon dolarlık kayıp söz konusu. İhalede yayıncı kuruluştan bir güvence alınmadı. Oysa böyle bir ihalede teminat mektubu alınmalıydı. Futbol kulüpleri olarak yayın gelirlerimizi bu kadar aşağı çeken kararlara sessiz kalmamalıydık. Belki de maça çıkmayarak tavrımızı göstermeliydik" diyerek sözlerini tamamladı.