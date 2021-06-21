Sağlık Bakanı Koca bir haftalık aşılama sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçen haftanın aşı raporunu açıkladı.

Fahrettin Koca, "14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı.

Vatandaşlara aşı çağrısı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" ifadelerini kullanmıştı.