Kabine Toplantısı kararları 1 Temmuz 2021 itibariyle sokağa çıkma yasağı bitiyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararları son dakika açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 1 Temmuz 2021 itibariyle sokağa çıkma yasağı bitirildi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine'nin gündeminin ana gündem maddesini 22 Haziran sonrasında uygulanacak yeni kademeli normalleşme takvimi oluşturdu. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında açıkladı. . İşte Kabine'de alınan kararlar:
* Turizmde KDV indirimi 1 ay daha uzatıldı.
* 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
* Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
* Şehir içi toplu ulaşım kısıtlaması bitirildi.
* Eğlence mekanlarındaki müzikle ilgili kısıtlama gece 24.00'a çekildi.
*"(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."