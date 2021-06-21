Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile mutabık kaldık

Kabine sonrası NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'le yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen açıklamalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündemdeki konular hem de NATO zirvesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

"Üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele yok diye konuştuk"

ABD Başkanı Biden'le NATO zirvesinde yaptığı görüşmenin, ikili ilişkiler anlamında olumlu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'le görüşmesinden verdiği detaylar şu şekilde: 3 Haziran'da Litvanya Cumhurbaşkanı sayın Naseday, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı sayın Orban'la, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'la, Birleşik Krallık Başbakanı sayın Johnson'la, sayın şansölye Merkel'le, sayın Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı sayın Biden'la bir araya geldik.

"Doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık"

Pek çok ülke lideriyle kısa süreli sohbet etme imkanı bulduk. Bugüne kadar çeşitli gerilimler yaşadığımız kimi isimler başta olmak üzere biraraya geldiğimiz liderlerle işbirliği alanları üzerinden gidilerek geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda bu yöndeki değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Sayın Biden ile yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz adına maksimum verime dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarını ise karşılıklı hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz içerisinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız. ABD ile de olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapısını araladığımıza inanıyoruz.